Общество

Один из первых арендаторов торгового центра «Максимус» отметил свое 20-летие

Один из первых арендаторов торгового центра «Максимус» - КПК «Кредо» - отметил свое 20-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Не секрет, что ТЦ "Максимус" - это первый торговый центр Пскова новой формации! За время развития торгового центра много событий произошло и происходит, но есть события, которые становятся знаковыми! Именно такое событие прошло на уличной площадке ТЦ "Максимус"!» - рассказали в администрации.

Во время программы гостям раздавали фирменные призы и подарки — пледы, термосы, канцелярские наборы и другое.

«Яркие танцевальные номера, любимые песни и веселые конкурсы были адресованы как взрослым, так и детям. Гостям и покупателям торгового центра выдавались фирменные воздушные шарики, которые подчеркивали торжественность момента! Праздник прошел в легкой и очень теплой атмосфере, с погодой тоже очень повезло!» – добавили в администрации центра.

Финалом семейного праздника стало шоу гигантских мыльных пузырей и конфетти-шоу.