Общество

Директор псковского «Противопожарного лесного центра» станет участником брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 5 мая, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» и будет посвящен работе «Противопожарного лесного центра».

О том, какими направлениями деятельности занимается учреждение на территории Псковской области, насколько успешно борется с лесными пожарами и какими техническими ресурсами располагает, расскажет директор ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» Олег Черней.

Начало брифинга — в 14.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.