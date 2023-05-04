Общество

Успокаивающие вибрацию «гантельки» смонтировали на линии электропередач в Псковской области

Успокаивающие вибрацию «гантельки» смонтировали на линии электропередач в Псковской области, сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«От ветра провода гудят и пляшут. Звучит романтично, но на самом деле это вредит линиям электропередачи. Вибрация создает усталость металла и может разрушить жилы, из которых сплетены провода», - говорится в сообщении.

Специалисты компании смонтировали на линии 110 кВ «Локнянская-3» специальные «гантельки», которые успокаивают вибрацию и помогают проводу служить дольше.

«Электроснабжение Новосокольнического и Локнянского районов Псковской области стало надежнее», - добавили в компании.