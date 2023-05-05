Общество

Счастливое материнство: обзор-антистресс. ЛОНГРИД

В новом обзоре мы ответили на 3 важных вопроса молодых мамочек про материнство: «Как я буду себя чувствовать?», «Как заботиться о здоровье малыша?» и «Какие выплаты и пособия мне положены?». А также собрали много советов и полезной для будущих мам информации: о планировании и сопровождении беременности, комфортным родам без боли, благополучном вынашивании ребенка, одежде для беременных и о том, что взять с собой в роддом, о патронаже новорожденных, фотосессиях младенцев и выборе колясок, кроваток и гаджетов.