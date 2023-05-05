Общество

Врачи дали советы для сохранения здоровья при работе в огороде

Перед работой в огороде рекомендуется сделать легкую гимнастику, копать грядки лучше из легкого приседа без особого наклона вперед, а пожилым людям не стоит поднимать тяжести более 5 килограммов. Такие рекомендации со ссылкой на опрошенных врачей приводит РИА Новости.

«Работа в огороде – это серьезная физическая нагрузка, к которой необходима не менее серьезная подготовка. Желательно делать легкую гимнастику, упражнения для мышц шейного отдела, верхнего плечевого пояса и поясничного отдела позвоночника. Таким образом, организм будет более устойчивым, выносливым и будет лучше переносить физические нагрузки», - сказал травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России Сергей Колесов.

Он отметил, что людям с больными суставами нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью во время работы на огороде – им не рекомендуется поднимать больших тяжестей и работать на корточках. Чтобы минимизировать нагрузку на больные суставы, лучше подложить что-то мягкое под колени, а также периодически вставать и разминать суставы, уточнил Колесов.

По его словам, копать грядки лучше без резких силовых разгибаний тела, чтобы минимизировать нагрузку на межпозвонковые диски следует делать это из легкого приседа, разгибая спину в среднем физиологическом положении без особого наклона вперед.

В свою очередь, травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Минздрава России Семён Дрантусов рассказал, что пожилым людям лучше не поднимать груз весом более 5 килограммов, так как можно вызвать риск компрессионного перелома позвоночника на фоне остеопороза.

«Более молодым дачникам нужно стараться поднимать тяжести с прямой спиной наподобие штангистов, либо использовать специальные средства для подъема. При переносе груза лучше избегать резких движений, которые могут спровоцировать боли в спине или руках», - пояснил специалист.

Он добавил, что тем, у кого больные суставы, лучше всего не вставать на колени, а при необходимости использовать мягкие защитные надколенники. Хрусты и щелчки в коленях, после которых возникают боль и ощутимый дискомфорт, могут свидетельствовать о патологии в суставе и околосуставных структурах, поэтому при таких симптомах необходимо обратиться за консультацией к травматологу-ортопеду или ревматологу, подчеркнул Дрантусов.