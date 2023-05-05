Общество

Россиянам рекомендовали не делиться личными проблемами на собеседовании

Собеседование — не место для лишних откровений. Если сотрудник и компания подошли друг другу, возможность обсудить личные проблемы у них еще появится. Считают эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Какие ошибки соискатели чаще всего допускают во время собеседований и как можно их исправить, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе платформы.

«Работодатели не звери. Но и не психотерапевты. Рассказ о перипетиях судьбы и личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу, а не клиента на сеанс. Пытаться разжалобить ради желанной работы точно не стоит. Редкая компания согласится трудоустроить кандидата, руководствуясь таким мотивом», - считают эксперты.

Если масштаб проблем таков, что влияет на работу, отметили эксперты, об этом все же нужно сообщить. Однако предлагается сделать это не сразу, а после того, как работодатель заинтересуется соискателем как профессионалом.

«Например, нужно несколько раз в месяц работать удаленно, так как кто-то из родных болеет и требует ухода. Но в целом собеседование — не место для лишних откровений», - считают эксперты.