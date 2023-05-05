Общество

Мотосезон открылся в Пскове

Мотосезон открылся в Пскове сегодня, 6 мая. Традиционный сбор участников состоялся на парковке у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в Псковском районе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организованная мотоколонна отправилась в заезд по улицам города до поляны мотоклуба «Позитивная механика» в Белом Мхе.

В завершение мероприятия была организована праздничная программа, которая включала конкурсы в очереди за едой - «Переодень байкера и байкершу!» и вопросы на знание ПДД. Помимо этого, в рамках праздника прошли состязания «Рыцарский турнир», «Сыграй на флейте мотоцикла!», «Мотоциклист-огородник», «Угадай размер!» (18+), «Раскрась ведущего!»

Для гостей выступили музыкальные коллективы.