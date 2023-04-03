Общество

Культурные мотолюди

С мотоциклистами связана масса стереотипов, пришедших из голливудских фильмов. Однако владельцы двухколёсной техники не всегда являют образ брутального байкера за рулём блестящего чоппера. И уж точно не занимаются криминалом. Современное мотосообщество состоит из творческих и позитивно мыслящих людей, среди которых встречаются представители самых разных профессий — строители, IT-специалисты, медики, сотрудники МЧС и правоохранительных органов, художники и многие другие.

Каждому из них рады в Доме культуры мотоциклистов, который появился на базе псковского мотоклуба «Позитивная механика». Здесь проходят концерты, кинопоказы, мастер-классы и даже организованы курсы кройки и шитья для подрастающего поколения. Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала на торжественном открытии ДК, которое сопровождалось перерезанием мотоциклетной цепи болгаркой, выступлением музыкальных коллективов и вкусным обедом.

Рады шуткам и веселью

Одноэтажное помещение, расположенное на улице Николая Васильева, 85, по сути уже давно является Домом культуры мотоциклистов. «Оно изначально было и остаётся главным зданием мотоклуба "Позитивная механика". Мы провели ремонт, сделали реконструкцию здания, обустраиваем территорию. У нас постоянно проходят концерты, несколько раз ставились пьесы, которые привозил псковский молодежный театр, каждую пятницу кинопросмотры - «Позитивное кино на ночь», каждую субботу ребята собираются играть в игры. Мы справляем здесь общие праздники» , - рассказал основатель мотоклуба Александр Бушуев.

К примеру, в феврале члены «Позитивной механики» и их друзья широко отпраздновали Масленицу: катались по зимнему лесу на ватрушках и «колуне», пели песни, водили хороводы, устраивали битвы на мешках, лепили пельмени, пекли блины. Провели соревнования на изготовление лучших пирогов и пицц, конкурсы блинных мастеров и мастеров поедания блинов. Масленичный разгуляй поддержали музыкальная группа «КомИльФО» и актеры молодежного театра «Гротеск». Последние, кстати, являются постоянными гостями мотоклуба. К примеру, в январе театр подготовил творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Мотоциклистка из Пскова Анастасия Васенкова регулярно посещает мотоклуб вместе с мужем и сыном. «Играем в "Мафию", встречаемся с друзьями, празднуем дни рождения, зимой устраивали покатушки на "колуне", на мотоциклах. Ребята готовят очень вкусные блюда — шурпа просто божественная. Мы очень позитивно и креативно проводим время», - поделилась псковичка.

На территории мотоклуба имеется не только кухня, где повара создают кулинарные шедевры, но и хорошая библиотека. Здесь же работает молодёжная секция, где ребята учатся собирать мотоциклы, ремонтировать технику. Есть штатный мастер по пошиву различных изделий. «Он великолепно шьёт кожу, текстиль, а заодно учит шить молодых ребят — они овладевают ещё и этим ремеслом», - отметил Александр Бушуев.

Считай, в полную силу действует и «кружок юного натуралиста»: на подоконниках по соседству с патефоном виднеется рассада помидоров, по прилегающей территории бегают домашние животные, мотоциклисты кормят заглядывающих в гости птичек и белочек.

Украшением экстерьера являются манекены в купальниках, развешенные на деревьях люстры и, конечно же, мототехника.

«Мы неформальное объединение, и у нас всё хорошо с чувством юмора. Мы всегда рады друзьям, шуткам, веселью, которое здесь постоянно происходит. В этом ключе и живём», - улыбнулся Александр Бушуев и заметил, что в этом году «Позитивной механике» исполняется 24 года с момента основания. По его словам, здание мотоклуба является точкой притяжения многих мотоциклистов и их друзей не только из Пскова, но и других городов.

Дух мотоциклизма

Само название «Дом культуры мотоциклистов» сперва использовали в качестве шутки. Но после в мотоклубе решили, что общим критериям ДК здание вполне соответствует. Поэтому решили официально открыть объект. К слову, он является первым в России — по данным «Позитивной механики», раньше такой бренд никто не применял. «Наш ДКМ первый, и, дай Бог, не последний», - отметил Александр Бушуев.

Идею открытия такого пространства поддержало множество людей, так или иначе имеющих отношение к мотокультуре. 1 апреля возле здания мотоклуба собралось несколько десятков человек, желающих интересно и культурно провести время.

«Сегодня, в такой светлый, радостный, «солнечный» день 1 апреля 2023 года, мы торжественно открываем первый в стране Дом культуры мотоциклистов», - поприветствовал собравшихся Александр Бушуев. Он поблагодарил всех, кто пришёл на торжественное открытие ДК, несмотря на дождливую и совсем не весеннюю погоду, и под громкие аплодисменты сдёрнул простыню с памятной доски.

Затем гостей пригласили к мотоциклетной цепи на входе в ДК. Право перерезать её болгаркой предоставили президенту мотоклуба «Позитивная механика» Алексею Алексееву, который в мотосообществе известен как Малёк. «Ленточки, ножницы — это всё не для нас», - пояснил Александр Бушуев.

«Это здание открыто для всех людей, которые причастны к мотосообществу - для мотоциклистов, мотоклубов, странников и просто хороших людей, которые ездят на мотоциклах, любят их и дружат с нашим мотоклубом. Мы таким образом хотим ещё немножко сдружить народ, который неравнодушен к мотодвижению», - сказал президент «Позитивной механики» и поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в создание ДК.

После все желающие могли угоститься шурпой и горячим чаем.

Торжественное мероприятие продолжилось под крышей ДК, где в уютной обстановке выступили два музыкальных коллектива - группы «ПВХ» («Продюсеров на Всех не Хватит») и «The Sunflowers».

«Мы с большим удовольствием и интересом посетили открытие Дома культуры мотоциклистов на базе псковского мотоклуба "Позитивная механика". Мы знакомы с членами данного мотоклуба уже очень давно - более 10 лет. Отношения между нашими клубами вполне дружеские и открытые, и поэтому получить приглашение на столь интересное мероприятие было очень приятно», - поделился впечатлениями президент мотоклуба «Host Псков» Валерий Малышев.

Он считает, что Пскову не хватает подобных локаций, где мотоциклисты и их друзья могут весело и душевно провести время в любую погоду. Поэтому официальное открытие ДКМ пришлось как нельзя кстати.

Фото из личного архива Валерия Малышева

Мотоциклист из Порхова Михаил Смирнов тоже давно дружит с основателем «Позитивной механики» и прибыл по его личному приглашению вместе с супругой и младшим сыном. Михаилу и его семье очень понравилось прошедшее мероприятие. Он обратил внимание, что такие встречи важны, в том числе для воспитания подрастающего поколения — на встрече было немало детей, а также для единения мотосообщества. Отдельно порхович отметил заслуги повара Валерия Попова, который приготовил вкуснейшие шурпу и плов.

Фото из личного архива Михаила Смирнова

«Нас всех объединяет дух мотоциклизма. Важен именно дух, а не просто наличие мотоцикла», - добавил Михаил Смирнов. Он заметил, что слово «байкер» предпочитает не использовать, так как оно иностранное. «Мы ведь русские. В обществе сложился стереотип о мотоциклистах, как о людях, ведущих асоциальный образ жизни. Это не так — все они хорошие, порядочные люди», - уверен порхович. Сам он вместе с женой занимается лозоплетением: изготавливает корзины, аксессуары для интерьера, посуду и другую утварь, которые пользуются немалым спросом.

Мотосообщество Пскова и области активно развивается. Всё больше людей приобщаются к этой культуре, получают права категории А и покупают двухколёсную технику. Мотоциклисты XXI века совсем не походят на героев голливудских блокбастеров, пугавших добропорядочных граждан и бабушек. Современная мотосреда славится дружелюбием, взаимовыручкой и открытостью. Многие мотоклубы берут шефство над воспитанниками детских домов и делают другие добрые дела.

Ульяна Ловыгина