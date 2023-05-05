Общество

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России 8 мая

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот день в 1935 году наркомом внутренних дел Советского Союза издал приказ «О передаче агентурно-оперативного обслуживания тюрем и колоний Отделам Мест Заключения УНКВД». В это же время в тюрьмах и исправительно-трудовых колониях вводятся должности уполномоченных по оперативной работе.

Как рассказали в ведомстве, с развитием и реформированием пенитенциарной системы совершенствовались формы и методы борьбы с преступностью, а вместе с ними и оперативные подразделения.

«На протяжении долгих лет сменялись поколения оперативных сотрудников, но неизменными оставались их верное служение закону, добросовестное исполнение служебного долга. Работа оперативного сотрудника - это ответственное и важное дело, которое требует огромной самоотдачи. На оперативные подразделения, которые несут службу в непосредственном контакте с осужденными, возлагается особая ответственность», - уточнили в пресс-службе.

Именно оперативная работа создает информационную основу обеспечения своевременности и эффективности осуществляемых мер борьбы с преступностью, подчеркнули в региональном УФСИН.

«В этот день примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником! Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области желает всем оперативным сотрудникам и ветеранам оперативной службы неиссякаемой жизненной энергии, здоровья и долголетия», - заключили в ведомстве.