Общество

Бобры организовали столовую в Полистовском заповеднике. ФОТО

Бобры организовали столовую в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Проведали тропу "Дорогою бобра", обнаружили там "бобриную столовую" и кусты, которыми лакомились лоси», - рассказали в заповеднике.

Маршрут проходит через луга и леса охранной зоны заповедника. Он полностью посвящён одному из представителей заповедной фауны – бобру.

На маршруте «Дорогою бобра» можно увидеть, как живут бобры в дикой природе, а также посмотреть на следы, оставленные другими обитателями этих мест – лосями, кабанами и медведями.