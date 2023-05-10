Общество

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 мая

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 13 по 26 мая в связи с проведением ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

14 мая изменяется расписание поезда № 6721 Великие Луки – Псков отправление в 03:10, Воробецкая 03:19, Гущино 03:27-03:29, Новосокольники 03:40-03:58, Шубино 04:10-04:13, Киселевичи 04:21, Самолокуво 04:33, Стримовичи 04:41, Локня 04:49-04:51, Загоскино 05:04, Сущево 05:15-05:22, Лозовицы 05:33, Ашево 05:41, Чихачево 05:49-06:03, Плотовец 06:41, Судома 06:22, Дедовичи 06:30-06:32, Вязье 06:48, Дно 06:59-07:23, 557 км 07:25, Роща 07:44, Порхов 07:55-07:57, Лунево 08:12, Подсевы 08:17, Вешки 08:25, Карамышево 08:33, Кеб 08:44-08:50, Березки 08:59, Псков-Пасс прибытие в 09:04.

19 мая отменяются поезда № 6515/6516 Дно – Новосокольники на участке Судома – Дно.

21 мая изменяется расписание поезда № 6721 Великие Луки – Псков отправление в 03:10, Воробецкая 03:19, Гущино 03:27-03:29, Новосокольники 03:40-03:58, Шубино 04:10-04:13, Киселевичи 04:21, Самолокуво 04:33, Стримовичи 04:41, Локня 04:49-04:51, Загоскино 05:04, Сущево 05:15-05:22, Лозовицы 05:33, Ашево 05:41, Чихачево 05:49-06:03, Плотовец 06:41, Судома 06:22, Дедовичи 06:30-06:32, Вязье 06:48, Дно 06:59-07:23, 557 км 07:25, Роща 07:44, Порхов 07:55-07:57, Лунево 08:12, Подсевы 08:17, Вешки 08:25, Карамышево 08:33, Кеб 08:44-09:07, Березки 09:15, Псков-Пасс прибытие в 09:20.

26 мая отменяются поезда № 6515/6516 Дно – Новосокольники на участке Ашево – Дно.