Общество

Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове

Паттерные граффити нанесут на неприглядные объекты в Пскове. Об этом первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Туристический код, который мы планируем к реализации, содержит интересные идеи, в том числе интересные работы по граффити в паттерном стиле — это одинаковый повторяющийся рисунок, как снеток на люках. Это не говорит о том, что мы стену нового дома разрисуем, разрисуют те элементы, которые хотелось бы скрыть, например, на электробудки», - сказала Ирина Иванова.

Она напомнила, что Псков выиграл грант на создание туристического кода — реализацию проекта «Сердце Пскова». В частности, на эти деньги планируют продолжить установку в городе авторских люков и нанесение граффити.

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«Это будет серия мероприятий, которые объединены единой концепцией нашей идентичности, чтобы мы нашу некую идентичность выразили в архитектурных формах, граффити, без капитального строительства», - пояснила Ирина Иванова.