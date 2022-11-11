Общество

Первую дизайнерскую крышку люка установили у входа в Псковский кремль

Первую дизайнерскую крышку люка установили у входа в Псковский кремль. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В город прибыло пока 74 люка с символикой Пскова. Постепенно будем украшать ими исторический центр. Предупреждая вопросы, скажу, что изображения на люках не являются государственной атрибутикой. А это значит, что псковичи и туристы смогут ходить и ездить по ним, не нарушая этических норм», – отметил глава муниципалитета.

Борис Елкин поблагодарил псковского дизайнера Михаила Гнедина и Псковский музей-заповедник за помощь в разработке этого проекта.

«Чтобы у жителей или гостей Пскова не появилось искушения увезти люк с собой, Центр туризма и творческих индустрий Пскова разработал новые сувениры. В скором времени миниатюры люков со снетком, псковской деньгой и надписью "А псковские люки самые красивые" можно будет купить в Доме Беклешова на Георгиевской, 4. Модели псковских люков появятся и в пряничном исполнении. Все это вписывается в тур-код города», – добавил он.

Авторские права на изготовление сувенирной продукции в виде крышек люков переданы Администрации города Пскова.