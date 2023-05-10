Общество

Фотофакт: Пара краснокнижных уток поселилась на реке Пскове

Пара краснокнижных птиц поселилась на реке Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии сделаны на реке Пскове в районе пешеходного моста, ведущего к Красногородской улице, 10 мая.

Эта птица называется большая крохаль - крупная утка с узким удлиненным клювом. Питается она не растительными кормами, а рыбой - об этом свидетельствуют острые зубцы на крючкообразно загнутом клюве, которыми птицы удерживают скользкую добычу. Как правило, держится парами либо небольшими группами. Птица занесена в Красную книгу Псковской области.

В прошлом году утку с тремя птенцами заметили в псковском Дендропарке.