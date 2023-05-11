Общество

Премьеру сериала «Спасти единственного сына» увидят псковичи 12 мая в онлайн-кинотеатре KION

Проект совместного производства онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС и НТВ был представлен в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 45-го Московского Международного кинофестиваля. Это сериал о хирурге Лике Булатовой, узнавшей, что ее сын попал в плен к террористам. Режиссером сериала о силе родительской любви выступил Николай Хомерики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПАО МТС.

Врач Лика Булатова (Анна Ардова) узнает, что ее сын Василий (Валерий Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков). Павел тоже врач, но его карьера и личная жизнь не сложились, и у него – проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — спасти единственного сына, вытащить его из плена живым.

Пока Лика разыскивает Василия, он остается в плену в горной деревне. Боевики перепутали его с другим молодым человеком – военным специалистом, и похитили во время отдыха на курорте. Его уже готовы были убить, но Василий, ветеринар по профессии, увидел больного сокола Барса – любимую игрушку главы террористов – и предложил вылечить птицу, тем самым сохранив себе жизнь.

Режиссер сериала Николай Хомерики, привыкший исследовать структуру современной российской семьи, уделяет большое внимание не только опасному путешествию и спасению из плена, а истории личной жизни Лики, силе материнской любви и женской солидарности. «Мы сняли этот проект о любви, побеждающей все, о любви, дающей силы жить и бороться за любимых, – говорит продюсер Наталья Лазарева. – Это был творческий поиск, как в создании любой кинокартины. Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах. Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актера в роль. На мой взгляд нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова. А герой Алексея Серебрякова Павел – человек с непростой судьбой, со всеми недостатками и одновременно с широтой души и способностью к подвигу».

Производством проекта занималась компания «Всемирные русские студии» по заказу KION и телеканала НТВ.