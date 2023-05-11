Общество

Материал для изготовления маскировочных сетей передали волонтерам в Палкино

Материал для изготовления маскировочных сетей передала общественная приемная Псковского регионального отделения «Единой России» волонтерам в Палкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Учитель математики Палкинской средней школы, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Мария Синькевич вместе с детьми захотела помочь нашим военным и изготовить маскировочные сети. Основу нашли, но вот приобрести дорогостоящую ткань, которая необходима для дальнейшего изготовления сетей, нет возможности», – отметили в партии.

С просьбой о содействии она обратилась к руководителю общественной приемной партии «Единая Россия» в Псковской области Юрию Сорокину.

Сегодня, 11 мая, 154 метра погонной ткани передали куратору Молодёжного парламента Виктору Остренко, который доставит ткань в Палкино.

«Наше предприятие сотрудничает с различными общественными организациями, которые оказывают поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. От активистов мы получаем просьбы самого разного характера: это и закупка различных технических устройств, и предметов быта. Кроме того, на нашем предприятии есть материалы, которые необходимы для создания маскировочных сетей. И в этой части мы тоже оказываем поддержку», – подчеркнул Юрий Сорокин.