Общество

С сорвавшего сроки строительства псковских ФАПов подрядчика взыскали более 7 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «ИСП-Групп» более 7 млн рублей неотработанного аванса по контракту на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Иск к ООО «ИСП-Групп» подало государственное казенное учреждение Псковской области «Управление капитального строительства». В ходе рассмотрения дела заказчик ссылался на тот факт, что ни один из 23 фельдшерско-акушерских пунктов не сдан в эксплуатацию, работы выполнены на 56% от предусмотренных контрактом.

Суд взыскал с ООО «ИСП-Групп» 7 102 424 рубля 3 копейки неотработанного аванса, 3 935 318 рублей 61 копейку пеней за просрочку исполнения обязательств, 669 746 рублей 75 копеек штрафа. В удовлетворении иска в оставшейся части отказано.

Ранее сообщалось, что подрядчик из Москвы - ООО «ИСП-Групп» - не выполнил в срок монтажно-строительные работы по установке 23 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Псковской области. Общая стоимость контракта составляла 133 миллиона 949 тысяч рублей.

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Напомним, подрядчика ООО «ИСП-Групп» в Псковской области внесли в реестр недобросовестных.