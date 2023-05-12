Общество

Зачем создан Центр председателей МКД и ТОС в Пскове, объяснила его председатель

Зачем в Пскове создали Центр председателей МКД и ТОС в Пскове, объяснила руководитель Центра председателей советов многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений Наталья Старосельская в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Мы работаем уже 10-й год. Дата зарождения – 2014, за этот период сделано многое <...> Было принято решение информировать людей в массовом масштабе. Люди приходили и задавали вопросы, сотрудничали муниципальные предприятия и управляющие организации. Да, люди шумят, да недовольство, но в итоге благодарны, поскольку получают ответы, видят, что они не одни, что законодательство касается всех россиян и нужно научится жить и формировать свою гражданскую позицию, контролировать работу управляющей организации», – сказала Наталья Старосельская.

По мнению спикера, в Центре люди знают, куда можно обратиться, получить поддержку и консультацию, и обменяться опытом на площадке.

Сейчас Центр председателей МКД и ТОС в Пскове насчитывает 200 активных участников.