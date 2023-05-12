Общество

Льва Шлосберга наградили премией Гилеля Сторча за вклад в продвижение гуманистических ценностей

Руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга наградили премией Гилеля Сторча за выдающейся вклад в продвижение гуманистических ценностей. Церемония вручения состоялась 8 мая в Стокгольме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Яблоко»

Премия является международной и, согласно её публичной декларации, вручается лицам, которые своей выдающейся деятельностью внесли свой вклад в продвижение демократических, универсальных и гуманистических ценностей в духе Гилеля Сторча. Гилель Сторч (1902–1983) – предприниматель и общественный деятель, известный своими гуманитарными усилиями для спасения людей от Холокоста.

Премия вручается в пятый раз, Лев Шлосберг стал шестым её лауреатом и первым российским.

Лауреаты премии Гилеля Сторча получают золотую скульптуру, созданную Энни Винблад Якубовски. Финансовое содержание премии составляет 250 тысяч шведских крон (около 2 млн руб. или 22 тыс. евро). Лев Шлосберг отказался от получения финансовой части премии. По его решению Фонд Сторча перечислил средства премии Фонду «AdVita», работающему в Санкт-Петербурге и Берлине, который помогает больным из России – как взрослым, так и детям – в большинстве случаев онкологическим больным, в том числе пациентам Научного-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачёвой. За счёт собранных благотворительных средств Фонд «AdVita» оплачивает дорогостоящее лечение, в том числе операции по пересадке костного мозга и других органов.

Среди получателей помощи Фонда «AdVita» есть жители Псковской области.