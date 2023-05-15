Общество

«Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 мая.

Ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о корейской кухне. Три месяца назад в центре Пскова открылось стрит-фуд кафе «Чигун», где каждый может погрузиться в атмосферу k-pop, увидеть любимых героев корейских культовых фильмов и отведать настоящие UFO-бургеры.

Знают ли псковичи про корейскую кухню что-то, кроме корейской морковки? Действительно ли корейская кухня безумно острая? Как приготовить кимчи, сильно не запариваясь? По какому принципу составлялось меню для ресторана «Чигун»? О чем способны рассказать стены посетителям кафе? Об этом и многом другом ведущая побеседовала с управляющим первого в Пскове корейского стритфуда Евгением Васильевым.

Напомним, «Дело вкуса» - это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова будет рассказывать радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждать с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.