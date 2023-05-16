Общество

Фестиваль Viki fest состоится в парке строителей на берегу реки Псковы 11 июня

Фестиваль спорта и музыки Viki fest состоится в парке Строителей на берегу реки Псковы 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы фестиваля.

Генеральный партнер – радио Energy ( 105.3 FM ) Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации города Пскова и комитета по спорту и делам молодежи города Пскова.

«В этот день будет много музыки, спорта и настроения. В ближайшее время расскажем подробности об участниках феста», – отметили организаторы.

Гости смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах:

по джампингу;

по pole-sport;

по танцу;

по отдыху на все 100%.

Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный.