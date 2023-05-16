Общество

Строительство детской площадки в Кунье завершат до конца мая

Сборка элементов детской площадки в парке районного центра идет в Куньинском районе. Об этом глава Куньинского района района Олег Лебедев написал в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Строительство этого объекта стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«За него в 2022 году проголосовало большинство жителей района. Выполнение работ стараюсь контролировать в ежедневном режиме», – рассказал Олег Лебедев.

Он отметил, что строительство детской площадки должно быть закончено до 31 мая.