Общество

Продажу алкогольной продукции запретят в Псковском районе в дни последних звонков

Продажу алкогольной продукции запретят в Псковском районе в дни последних звонков. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На основании постановления администрации Псковского района от 11 мая 2023 года № 80 "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковского района" будет введен запрет на продажу алкогольной продукции, в связи с проведением последних звонков в образовательных учреждениях, расположенных на территории Псковского района», - отметила она.

Последние звонки в Псковском районе пройдут 23 мая за исключением деревни Борисовичи, сельского поселения «Завеличенская волость», в Псковской инженерно-лингвистической гимназии последний звонок состоится 18, 19 мая, добавила Наталья Федорова.