Желающие улучшений псковичи не должны быть пассивны — Марина Борисенкова

Если жители Пскова хотят, чтобы город менялся в лучшую сторону, они не должны быть пассивны. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.
Депутат привела в пример понижение высоты бордюрного камня в Пскове. По ее словам, эту работу проводили по запросам избирателей - людей с инвалидностью. «Я прямо призываю наших граждан, чтобы они тоже озвучивали проблемы. И вместе мы, конечно, сделаем наш город еще лучше», - заключила гостья студии.