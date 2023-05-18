Общество

Желающие улучшений псковичи не должны быть пассивны — Марина Борисенкова

Если жители Пскова хотят, чтобы город менялся в лучшую сторону, они не должны быть пассивны. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

«Дело в том, что когда этот документ (план благоустройства и развития территории Пскова на 2023 год - ред.) рассматривался, мы как раз и обращали внимание на те проблемные вопросы, которые возникают у избирателей. И здесь очень важно работать в связке. И очень важно, чтобы наши избиратели, люди, которые проживают в этих районах, не были пассивны. Для того, чтобы что-то изменилось, надо приложить какие-то усилия или хотя бы озвучить вопросы», - сказала Марина Борисенкова.

Депутат привела в пример понижение высоты бордюрного камня в Пскове. По ее словам, эту работу проводили по запросам избирателей - людей с инвалидностью. «Я прямо призываю наших граждан, чтобы они тоже озвучивали проблемы. И вместе мы, конечно, сделаем наш город еще лучше», - заключила гостья студии.