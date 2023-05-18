Общество

Интеллектуальная викторина прошла в Псковском филиале университета ФСИН

Интеллектуальная викторина «Своя игра» в Псковском филиале университета ФСИН России выявила победителей в личном первенстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Своя игра» стала третьим этапом межвузовского интеллектуального турнира «Золотая звезда» в рамках XVI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».

Если на первых двух этапах – по правилам игры «Брейн-ринг» и интеллектуальной дуэли – соперничали команды, то в «Своей игре» участники турнира демонстрировали свои знания в личном первенстве. Главной задачей участников было правильно ответить на вопросы из различных областей знаний по определенным категориям. Чем больше балловая стоимость вопроса, тем сложнее он был.

По итогам интеллектуальной игры победу одержала курсант Псковского филиала университета ФСИН России Ирина Милица. Серебряным призером состязаний стал курсант Владимирского юридического института ФСИН России Данила Чичварин. Третье место занял курсант Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний Глеб Мигуков.

Межвузовский турнир «Золотая звезда» проходит в Псковском филиале университета ФСИН России в течение недели и включает в себя четыре этапа, завершающий из которых – по правилам «Что? Где? Когда?». Победители и призеры турнира будут награждены 19 мая на торжественном закрытии фестиваля «Псковское вече».