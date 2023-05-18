Общество

Собаки-помощники из Пскова прошли сертификационное тестирование в Петербурге

Сертификационное тестирование помогающих собак (адвентор, адвентор-хелпер, собака в психолого-педагогической практике, собака-помощник в реабилитации, собака-средство реабилитации) состоялось в Санкт-Петербурге 20 мая. Всего в тестах принимало участие девять собак из Обнинска, Санкт-Петербурга, Кирова, Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила специалист в сфере досуга и помощи при взаимодействии с собаками Елена Балыкова.

Фото: архив ПЛН

Тест на собаку-адвентора сдали:

бордер-колли Разнас Чифтейн,

бордер-колли Гонщик из Северной столицы,

цвергшнауцер Чеддер из Хипфари Ним.

Тест на собаку-помощника в психолого-педагогической практике официально в России вчера состоялся впервые. И в реестре таких собак под №1 будет записан бордер-колли Разнас Чифтейн, под №2 - цвергшнауцер Чеддер из Хипфари Ним.

Тест на собаку-средство реабилитации (ГОСТ Р 56384-2015) сдал цвергшнауцер Чеддер из Хипфари Ним.

«Теперь в нашем регионе это единственные собаки, которые официально сдали тесты на безопасность и могут не только выступать перед людьми, но и совершенно спокойно контактно взаимодействовать с людьми как с нормотипичными, так и с людьми с ОВЗ (Чиф, Чудо), как в сфере досуга, так и в сфере психолого-педагогической помощи, а также как средство реабилитации в социальной реабилитации людей (Чудо)», - рассказала Елена Балыкова.