Общество

Скидки на молоко предлагают в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на всё молоко -10% продолжается во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Если вы выпили утром стакан молока, вы получили полноценный завтрак, - отметил производитель. - Коровье молоко является ценным пищевым продуктом. В нём более 200 питательных веществ, основные из которых - белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли. Все эти компоненты играют важную роль в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма».

В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» продолжается акция на всё молоко -10%:

молоко 2,5% - 64 рубля за литр,

молоко 3,2% - 70 рублей за литр,

молоко 3,7-4,2% - 82 рубля за литр.

«Покупайте любимый продукт выгодно», - призвал производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: