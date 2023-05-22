Общество

Городской парк благоустроят в Пустошке

Городской парк благоустроят в Пустошке. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, а именно провести валку деревьев, корчевку пней и срезку кустарника. Затем нужно будет очистить пруд и канавы, обустроить беговую дорожку.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 867 тысяч 668 рублей. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования «Пустошка».

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 29 мая. Работы должны выполнить до 15 августа.