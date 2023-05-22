Общество

Создание ещё одного светомузыкального пешеходного фонтана рассмотрят в Пскове

Создание ещё одного светомузыкального пешеходного фонтана рассмотрят в Пскове. Об этом сообщили в администрации города в ответ на обращение горожанки в комментариях к записи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

Глава региона анонсировал появление нового фонтана на территории сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах, он также предложил местным жителям проголосовать за один из понравившихся вариантов проекта лайком в постах на его странице.

«А можно сделать такой же фонтан на Запсковье в парке Пограничников, пожалуйста?» – обратилась псковичка.

В ответ на её комментарий представитель администрации города сообщил, что в текущем году устройство фонтана на этой территории не планируется. «Данный вопрос будет рассмотрен в 2024-2027 годах», – добавили в пресс-службе.