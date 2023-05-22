Общество

Почти 10 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ и ОГЭ в Псковской области

9 492 выпускника сдадут Государственную итоговую аттестацию – ЕГЭ и ОГЭ – в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

На сдачу ЕГЭ, включая выпускников прошлых лет, зарегистрировались 2878 человек. Первые экзамены стартуют 26 мая, их сдадут 560 человек по следующим дисциплинам: география, литература, химия.

ОГЭ в регионе сдают 6614 девятиклассников. Первые экзамены начнутся уже 24 мая по физике, биологии и истории, их сдадут 2 545 выпускников.