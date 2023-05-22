Общество

Бесплатную консультацию по решению конфликтов приглашают получить в Молодёжном центре

Псковский городской молодёжный центр предлагает получить бесплатную консультацию от медиатора Ольги Алексеевой по вопросу какого-либо конфликта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в молодежном центре.

«Медиатор – это посредник в конфликте. Он нейтрален, он убеждён в том, что почти любой конфликт можно решить или хотя бы попробовать это сделать», – объяснила Ольга Алексеева.

Обратиться к специалисту можно в случае конфликта с близкими, друзьями, коллегами и партнёрами, а также в случае буллинга или травли – медиатор работает в том числе со сложными школьными конфликтами.

Специалист гарантирует полную конфиденциальность. Чтобы получить помощь, необходимо заполнить соответствующую форму или позвонить по телефону 56-37-07.