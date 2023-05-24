Общество

День славянской письменности и культуры празднуют 24 мая

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают во всех славянских странах 24 мая. В эту дату торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Барельеф с изображением святых Кирилла и Мефодия на Свято-Троицком кафедральном соборе

Учёные считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий, пишет calend.ru.

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

День памяти этих святых, который церковь отмечает 24 мая, как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии ещё в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Также традиционно в честь праздника проводится Международная научная конференция «Славянский мир: общность и многообразие» и проходит церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учреждённой решением Священного синода Русской православной церкви. Ею награждаются государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства за сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия.