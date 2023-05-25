Общество

Общие проблемы округов обсудил Алексей Севастьянов с городскими депутатами

Общие проблемы округа и координацию совместной работы по их решению обсудил с депутатами Псковской городской Думы председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. В организованном по инициативе депутата областного Собрания совещании приняли участие спикер Гордумы Александр Гончаренко, депутаты Юрий Бурлин, Сергей Гаврилов, Иван Мешков и Алеся Михачёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Севастьянов, представляющий в региональном парламенте жителей центральной части Пскова и районов Любятово, Завокзалье, Псковкирпич, начал с вопроса установки детских площадок. Депутат обратил внимание, что значительную часть финансовых затрат на закупку игровых комплексов берёт на себя областной бюджет, но их установкой будет заниматься муниципалитет. Алексей Севастьянов выразил надежду, что этот процесс будет проходить в тесном сотрудничестве с депутатами городской Думы, и попросил коллег заранее озаботиться планированием этой работы.

«Хотелось бы, чтобы все очень внимательно подошли к выбору мест для установки детских площадок с учётом специфики нашего округа – эти адреса не должны появляться стихийно», - обратился к муниципальным коллегам депутат и предложил не забывать о том, что часть игровых комплексов, отслуживших срок эксплуатации, может быть демонтирована по предписанию прокуратуры. На их месте логично установить новые элементы.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что развитие дворовых территорий и общественных пространств в округе должно быть комплексным и учитывать перспективу. «Пусть не сразу всё удастся сделать, не за один год, но думать в этом направлении мы должны. Сначала детскую площадку во дворе установим, потом, например, воркаут в районе появится, ещё через год сделаем баскетбольную площадку», - призвал к продуманной планомерной работе депутат.

В то же время, исходя из многолетнего опыта работы, Алексей Севастьянов предостерёг коллег из городской Думы, особенно депутатов, работающих первый созыв, от необоснованных и даже несбыточных обещаний гражданам. Над решением некоторых проблем приходится работать годами, преодолевая множество «подводных камней».

Депутаты также обсудили меры противодействия распространению борщевика Сосновского. Алексей Севастьянов обратил внимание, что средства из областного бюджета на борьбу с опасным сорняком уже выделены, но работы ещё не начались. Депутат предложил муниципальным коллегам учесть эти возможности в своих округах.