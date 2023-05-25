Общество

Подготовку к строительству семейного развлекательного центра начали в Великих Луках

В Великих Луках началась подготовка к строительству семейного развлекательного центра. Об этом сообщается в группе «Луки Парк».в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, с 2019 года в городе реализуется инвестиционный проекта «Луки Парк». Первый этап был реализован в 2020 году, когда в городе появился парк аттракционов и тематический ДиноПарк.

На втором этапе должен появиться семейный развлекательный центр. В настоящее время все стадии проектирования завершены

«Получено разрешение на строительство и согласование от археологов. Это была большая работа. Уже приступили к строительству семейного развлекательного центра. Сейчас мы подготавливаем строительную площадку, в ближайшее время состоится выездная проверка «Госстройнадзора» по строительству объекта капитального строительства семейного досугового центра.

Сейчас активно ведутся переговоры по подбору аттракционов и всех составляющих в семейный центр. Окончание строительной части планируем в 2024 году», - говорится в сообщении.

Планируется, что семейный развлекательный центр будет включать в себя «три этажа развлечений». Здесь создадут пространство для проведения семейного досуга на круглогодичной основе, общей площадью 7500 м2. Внутри центра будут размещены детские развивающие зоны, активити-парк для подростков, детские аттракционы, кинозалы, на каждом этаже откроют семейные кафе.

Фото: «Луки Парк».в социальной сети «ВКонтакте».