Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений
Муниципальная реформа три четверти пути
2ГИС 10 лет в Пскове
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
трудяга на отдыхе
Счастливое материнство
«Опальное» время
перевозки между Таллином и Псковом
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Топ уютных летних террас Пскова
Господин Рейтингомер
Надежные стоматологии Пскова
розыгрыш билетов на премьеру
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 25.05.2023 14:350 Не зная броду, не суйся в воду: где купание в Псковской области может стоить жизни 26.05.2023 09:000 Почти 80% псковичей в школьные годы давали списывать своим одноклассникам – опрос 26.05.2023 08:530 Завод «Титан-Полимер» освоил выпуск всех основных толщин на БОПЭТ-пленке с коронной обработкой 26.05.2023 07:540 Психолог назвала два способа преодолеть паническую атаку 26.05.2023 07:180 Единый государственный экзамен стартует в школах Псковской области 25.05.2023 22:290 Зампрокурора области проведет прием граждан в Дедовичском районе
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 23.05.2023 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина 22.05.2023 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 22.05.2023 11:100 Новый автосалон открылся в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Завод «Титан-Полимер» освоил выпуск всех основных толщин на БОПЭТ-пленке с коронной обработкой

26.05.2023 08:53|Псков

Завод «Титан-Полимер» освоил выпуск всех основных толщин на БОПЭТ-пленке с коронной обработкой, включая самую тонкую - 8 мкм. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, об этом рассказал коммерческий директор завода Максим Филиппов 25 мая во время телемоста, приуроченного к Дню Химика.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в общероссийском марафоне с предприятиями химической промышленности ко Дню химика. Телемост организован Российским союзом химиков, прошёл в формате прямого эфира и объединил ряд предприятий и организаций химического комплекса России и смежных отраслей из Забайкалья, Сибири, Приволжья, Центра и Запада России, в том числе предприятий группы компаний «Титан».

От лица коллектива завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов поздравил представителей химической отрасли России с наступающим профессиональным праздником – Днем химика.

«Хотим пожелать новых свершений, открытий и профессиональных успехов. Успехов в реализации самых сложных задач, выполнения планов, достижения самых амбициозных стратегических целей. А также отдельно хочется пожелать здоровья и благополучия всем тем замечательным людям на которых держится эта важнейшая для нашей страны отрасль», - сказал он.

«На сегодняшний день наше предприятие работает, набирает производственную мощность, осваивает новые виды продукции. Идет процесс тестирования нашей плёнки в самых разных отраслях», - отметил Максим Филиппов.

«Мы освоили выпуск всех основных толщин на БОПЭТ пленке с коронной обработкой, включая самую тонкую - 8 мкм, что является подтверждением высоких возможностей нашего оборудования. На ближайшее время запланирован выпуск более сложных пленок: с химическим покрытием и твист-эффектом, включая металлизацию на их основе», - рассказал начальник производства Андрей Пирожков.

«По производимой на сегодня продукции мы достигли всех показателей заложенных в наших ТУ, которые соответствуют показателям мировых производителей БОПЭТ. А также мы уже получили положительные заключения от производителей изоляционных материалов, которые дополнительно подтвердили соответствие нашей пленки требованиям по пробивному напряжению», - сообщила начальник лаборатории БОПЭТ-пленки завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

Также «Титан-Полимер» во время видеотрансляции показал презентационный ролик о производстве.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 149 человек
26.05.2023, 09:150 Многодетным семьям в России могут дать льготы по уплате земельного налога 26.05.2023, 09:140 Велосипедист пострадал при столкновении с «ГАЗелью» в Пскове 26.05.2023, 09:000 Почти 80% псковичей в школьные годы давали списывать своим одноклассникам – опрос 26.05.2023, 08:530 Завод «Титан-Полимер» освоил выпуск всех основных толщин на БОПЭТ-пленке с коронной обработкой
26.05.2023, 08:430 День российского предпринимательства отмечается 26 мая 26.05.2023, 08:290 В Невельском районе едва не сгорел дачный дом из-за неисправной печной трубы 26.05.2023, 08:100 День российского предпринимательства отмечают 26 мая 26.05.2023, 07:540 Психолог назвала два способа преодолеть паническую атаку
26.05.2023, 07:360 Проблему дефицита кадров предложили решить с помощью оргнабора 26.05.2023, 07:180 Единый государственный экзамен стартует в школах Псковской области 26.05.2023, 07:000 Российские типографии запустят производство упаковки 25.05.2023, 23:530 Розыгрыш Кубка Псковской области по футболу стартует 27 мая
25.05.2023, 23:090 Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов 25.05.2023, 23:010 Школьники из Пушкинских Гор представят Псковскую область на «Президентских спортивных играх» 25.05.2023, 22:440 Псковская спортсменка стала призером чемпионата России по легкой атлетике 25.05.2023, 22:290 Зампрокурора области проведет прием граждан в Дедовичском районе
25.05.2023, 22:000 Псковским курсантам рассказали о домихайловском периоде жизни Пушкина 25.05.2023, 21:403 Юрист предупредил об ответственности за нелегальную сдачу квартиры 25.05.2023, 21:200 Международный день соседей отметят в Псковском районе 25.05.2023, 21:150 Полетов нет, продаю: псковичи выставляют на продажу свои квадрокоптеры
25.05.2023, 21:110 Автора псковского памятника «Стражам границы» наградили в Петербурге 25.05.2023, 21:000 Воспитывать в себе ответственность призвали курсантов в Пскове 25.05.2023, 20:500 Управляйки Великих Лук отчитались о проделанной работе 25.05.2023, 20:403 Более тысячи псковских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала года
25.05.2023, 20:210 Псковавтодор заявил о завершении ремонта ряда автодорог 25.05.2023, 20:200 Диетологи назвали шесть продуктов, которые сделают человека счастливым 25.05.2023, 20:060 Игорь Шатурный о ремонте дорог в Пскове: Стараемся, чтобы подрядчики выполнили работы раньше срока и качественно 25.05.2023, 20:000 Более 80% россиян высказались против шестидневной рабочей недели
25.05.2023, 19:580 Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию 25.05.2023, 19:520 О работе по содержанию города в надлежащем виде отчитались в Великих Луках 25.05.2023, 19:400 Завершается подготовка детского лагеря Октябрьской железной дороги к летнему сезону в Псковской области 25.05.2023, 19:330 Псковский театр драмы выступит на международном фестивале
25.05.2023, 19:200 Очный этап областного конкурса «Сердце отдаю детям» проходит в Пскове 25.05.2023, 19:090 Одноместный самолет для учебных и развлекательных полетов продают в Пскове 25.05.2023, 19:080 Асфальт на улице 128-й Стрелковой Дивизии планируют уложить к 1 июля 25.05.2023, 19:000 Сироте из Острова предоставили квартиру после вмешательства судебных приставов
25.05.2023, 18:440 Полицейский заменил найденные россиянкой деньги на билеты банка приколов 25.05.2023, 18:310 Подготовку к строительству семейного развлекательного центра начали в Великих Луках 25.05.2023, 18:270 Россиянка переломала кости шестимесячному сыну 25.05.2023, 18:150 Группа национального туроператора «Алеан» изучает псковские достопримечательности
25.05.2023, 18:080 Общие проблемы округов обсудил Алексей Севастьянов с городскими депутатами 25.05.2023, 18:030 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 25.05.2023, 18:030 Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга 25.05.2023, 18:030 Фрезерование дорожного полотна на улице Коммунальной в Пскове начнут 15 июня
25.05.2023, 18:020 ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке на сайте «Циан» до 5 минут 25.05.2023, 18:010 Легитимные выборы в условиях новой политической реальности - миф или реальность? 25.05.2023, 18:000 Псковская труппа отправится на Международный фестиваль петербургского ТЮЗа имени Брянцева 25.05.2023, 17:470 Псковские приставы проведут прием граждан по вопросам взыскания алиментов
25.05.2023, 17:430 Небольшой дождь и +24°C прогнозируют в Псковской области 26 мая 25.05.2023, 17:420 Сотрудники псковского музея представили доклад о поэтессе Серебряного века 25.05.2023, 17:410 Как организовать вывоз мусора в местах, где отсутствует круглогодичное проживание, рассказали в «Экопроме» 25.05.2023, 17:380 Финалистки «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» сфотографировались с Geely
25.05.2023, 17:370 Арестованные приставами земельные участки продадут на торгах в Опочецком районе 25.05.2023, 17:351 Изобретение колеса в 2023 году 25.05.2023, 17:290 Обустройство тротуаров начали на улице Труда в Пскове 25.05.2023, 17:230 Приём заявок на конкурс фестиваля «Западные ворота» стартовал в Псковской области
25.05.2023, 17:210 Госдума утвердила наказание за оспаривающие границы России карты 25.05.2023, 17:200 «Библионочь» проведут в Пскове 27 мая 25.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 мая 25.05.2023, 17:180 Александр Козловский получил от Госдумы благодарность за развитие парламентаризма
25.05.2023, 17:152 «Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами? 25.05.2023, 17:120 Органы местного самоуправления предупредили о новом приказе Минюста 25.05.2023, 17:050 Пассажирка пострадала в результате падения в автобусе в Пскове 25.05.2023, 16:590 Движение большегрузов ограничили на дороге Заполье – Любенск – Вечаша
25.05.2023, 16:570 Гостей «Михайловского» обучат глаголице и кириллице 25.05.2023, 16:430 Торговая сеть «Бизон» объявила о наборе сотрудников 25.05.2023, 16:351 Десять автомобилей разыграют между многодетными семьями в Псковской области 25.05.2023, 16:260 Места оказания бесплатной юридической помощи в регионе назвали псковичам
25.05.2023, 16:180 Артист Сергей Попков соберет свою команду участников «Живого пушкинского слова» 25.05.2023, 16:110 МГИМО закрыли на карантин из-за выявления кори 25.05.2023, 16:100 Стимул для активности 25.05.2023, 15:590 Работы по подготовке проектной документации на капремонт здания ЗАГСа завершают в Острове
25.05.2023, 15:410 «Сообразим на троих»: «Правительственный десант» в Великих Луках и партии на старте губернаторских выборов. ВИДЕО 25.05.2023, 15:340 Порядка 100 млн рублей выдал Сбербанк псковичам в рамках сервиса «Деньги до зарплаты» 25.05.2023, 15:290 Михаил Ведерников высоко оценил проект ФНС по обучению школьников налоговой грамотности 25.05.2023, 15:190 «Планка»: Фитнес и лето. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru