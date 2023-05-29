Общество

Путевки в санаторий получили участники конкурса «Сердце отдаю детям» в Пскове

Итоги областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Член жюри конкурса, председатель областной организации профсоюза народного образования и науки РФ Наталья Горбачева отметила важность мероприятия и его высокую организацию.

На итоговом мероприятии Наталья Горбачева поздравила всех участников и наградила членов профсоюза бонусными путевками в санаторий и сертификатом на базу отдыха «Алоль». В конкурсе приняли участие три члена профсоюза из Пскова, Острова и Пустошки.

Напомним, на протяжении трёх дней участники конкурса проходили групповые и индивидуальные испытания, делились своим профессиональным опытом. Всего в конкурсе приняли участие 12 специалистов, которые представили учреждения дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, Бежаниц, Струг Красных, Порхова, Новосокольников, Невеля и Пустошки.