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Общество

Более 30 псковичей привлекли к административной ответственности за долги по алиментам

29.05.2023 20:24|ПсковКомментариев: 0

Более 30 родителей в Псковской области привлекли к административной ответственности за долги по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. 

В ходе проведения информационной акции судебные приставы усилили работу по взысканию алиментов. Продолжаются рейдовые мероприятия, розыск должников, аресты автомобилей, привлечение к административной и уголовной ответственности», - рассказали в ведомстве. 

Для побуждения уклонистов от уплаты алиментов применяются различные меры принудительного исполнения. Одной из самых эффективных мер остаётся обращение взыскания на доходы должников (заработная плата, пенсия, пособие по безработице, доход осужденных, отбывающих наказание), благодаря которой детям перечисляются алименты. С начала года взыскано более 28 миллионов.

Также более 450 алиментщиков не могут выехать за границу. Более 400 раз применялась мера ограничения в пользовании специальным правом.

В ведомстве напомнили, что в случае отсутствия результата, судебный пристав выходит в адрес к должнику и применяет меры уже на месте.

После массовых выходов в адрес к должникам по алиментам, к административной ответственности привлечено более 30 неплательщиков алиментов по статье 5.35.1 КоаП РФ. В основном к гражданам применено наказание в виде обязательных работ», - заметили приставы. 

Максимальное наказание - 10 суток ареста получил отец из Струг Красных, который уклоняется от уплаты алиментов своим двум сыновьям. Работает периодически, ведёт асоциальный образ жизни. Долг уже составляет около 100 тысяч рублей. Если отец и дальше продолжит не платить алименты, ему грозит уголовная ответственность.

УФССП России по Псковской области в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы – детям» напоминает жителям региона об ответственности за неуплату алиментов. С января по май 2023 года к административной и уголовной ответственности в регионе привлечены около 300 неплательщиков алиментов. 

Теги: #регион60 #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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