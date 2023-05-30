Общество

Основной государственный экзамен по обществознанию пишут девятиклассники 30 мая

Основной государственный экзамен по обществознанию и другим предметам пишут девятиклассники 30 мая. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования( ГИА) в Пскове в 2023 году планируют сдавать 2529 учащихся 9 классов (2367 - в форме ОГЭ, 162 - в форме ГВЭ), что на 169 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме обществознания школьнику будут сдавать информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), географию и химию.

Всего в Псковской области в этом году ОГЭ сдают 6614 девятиклассников.

Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.