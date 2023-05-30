Общество

Мэр Москвы сообщил о двух пострадавших в результате атаки беспилотников

Два человека в Москве обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников, госпитализация никому не потребовалась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фотографии из социальный сетей, опубликованные в Telegram-канале «Вести»

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, утром во вторник в Москве и Подмосковье разбились несколько беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. Один из них врезался на уровне 25 этажа в фасад многоэтажки на улице Атласова в поселении Московский (Новая Москва), два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В результате ударов беспилотников в домах повреждено остекление, серьезных травм никто не получил.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве рано утром во вторник «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он написал он в своем Telegram-канале, что «проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что во вторник утром на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО», - написал он в своем Telegram-канале, попросив жителей сохранять спокойствие.