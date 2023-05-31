Общество

Возможности для награждения почетными грамотами расширят в Псковской области

Возможности для награждения почетными грамотами расширят в Псковской области. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Планируется расширить возможности для награждения за заслуги перед Псковской областью организаций, не осуществляющих свою деятельность на территории региона, в том числе ведущих деятельность на территории государств, имеющих дружественные связи с Россией.

Принятие регионального закона позволит отмечать наградами Псковской области - почетной грамотой губернатора Псковской области и почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов - организации, не ведущие свою деятельность на территории региона, но внесшие вклад в его развитие, в том числе принимающие активное участие в организации и проведении культурных и просветительских мероприятий и других проектов, имеющих культурно-историческую или социально-ориентированную ценность, а также оказывающие благотворительную и иную помощь для решения общественно значимых задач, говорится в пояснительной записке.

«Если организация из Белоруссии?» – спросил председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов пояснил, что такой законопроект и появился после подобных вопросов.

«Как раз вопрос и возник. У нас проводился патриотический поход "Наследие". От МВД поступило предложение наградить делегацию. Так и родился проект», – пояснил он.

Вопрос рассмотрят на сессии регионального парламента 1 июня.