Лагерь «Нептун» в Псковском округе примет первую смену детей в августе

Детский оздоровительный лагерь «Нептун» в Псковском округе готовится к открытию после масштабной реконструкции. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Telegram.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

Борис Елкин выехал на объект и проконтролировал ход работ. По его словам, уже расчищен ангар, который планируется использовать как крытый спортивный зал для тренировок.

Установлены современные душевые и туалетные блоки.

«Появился новый кухонный блок и при нем уютная столовая на свежем воздухе. Все комнаты – светлые, чистые, с удобными кроватями и тумбочками. Ведется уход за территорией», - поделился глава Пскова.

Уже в августе планируется принять первую смену детей. Набор открыт. Узнать график и все подробности можно по телефону: 50‑00‑26 (Дирекция спортивных сооружений города Пскова).