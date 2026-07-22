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Лагерь «Нептун» в Псковском округе примет первую смену детей в августе

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Детский оздоровительный лагерь «Нептун» в Псковском округе готовится к открытию после масштабной реконструкции. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Telegram. 

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

Борис Елкин выехал на объект и проконтролировал ход работ. По его словам, уже расчищен ангар, который планируется использовать как крытый спортивный зал для тренировок.

Установлены современные душевые и туалетные блоки.

 

«Появился новый кухонный блок и при нем уютная столовая на свежем воздухе. Все комнаты – светлые, чистые, с удобными кроватями и тумбочками. Ведется уход за территорией», - поделился глава Пскова. 

Уже в августе планируется принять первую смену детей. Набор открыт. Узнать график и все подробности можно по телефону: 50‑00‑26 (Дирекция спортивных сооружений города Пскова).

«Пусть это лето пройдет для наших детей ярко и радостно!» - заключил Борис Елкин. 
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