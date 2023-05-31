Общество

Сумма осадков в Псковской области в июне будет ниже нормы

Месячная сумма осадков в Псковской области в июне ожидается в пределах 40-90% от нормы, она составит от 74 до 85 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в июне составит от +15,2 до +16,4 градуса - в пределах нормы или на 1 градус выше нормы. В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят от +19 до +24 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться от +25 до +29 градусов.

Преобладающие ночные температуры в первой и второй декадах составят от +9 до +14 градусов с понижением в отдельные ночи первой декады от +5 до +8 градусов. В третьей декаде месяца преобладающие ночные температуры ожидаются от +11 до +16 градусов.

В МЧС добавили, что в отдельные периоды возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду.

Напомним, в первые дни лета в Псковской области ожидаются ночные заморозки.