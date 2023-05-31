Общество

Заморозки ожидаются в Псковской области в первые дни лета

Ночные заморозки ожидаются в Псковской области до конца недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Ночью 2, 3, 4 июня местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе от 0 до -2 градусов», - сообщили в МЧС.

В МЧС жителям региона напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова рассказала, каким будет первый день лета и июнь в Псковской области.