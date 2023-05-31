Общество

Дети до 17 лет составили 18% от общего числа населения Псковской области

Численность детей до 17 лет (включительно) в Псковской области на начало 2023 года составляла 107 952 человека, или 18,4% от общей численности населения региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Больше всего детей приходилось на возрастную группу от 7 до 14 лет – 52 637 человек. Самых маленьких, в возрасте от 0 до 6 лет, насчитывалось 37 727 человек, а в старшей возрастной группе от 15 до 17 лет – 17 588 человек.

Из общей численности детей до 17 лет 51,4% составили мальчики, 48,6% – девочки.

Напомним, самой многочисленной возрастной группой в Псковской области оказались пожилые люди 70 лет и старше.