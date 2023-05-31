Общество

Ландшафтный дизайнер посоветовала дачникам сажать нарциссы для борьбы с мышами

Для борьбы с мышами на участке можно высаживать нарциссы и ромашку, заявила ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

По словам эксперта, нарциссы не только создают привлекательный вид дачного участка, но и помогают в борьбе с мышами. Предполагается, что луковицы этих цветов отвлекут грызунов от других растений. При этом полынь, пижма и ромашка своим ароматом отпугивают мышей, пишет RuNews24.

Помимо этого, эксперты рекомендуют ликвидировать муравьев с дачного участка при помощи раствора из мыла и газированного напитка. Для этого нужно перемешать литр воды, литр лимонада и ложку жидкого хозяйственного мыла. Жидкостью можно поливать муравейники или опрыскивать растения.