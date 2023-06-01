Общество

Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист

График отпусков обязателен для работодателя: компания не может отказать работнику в запланированном отдыхе, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Компания не имеет права отказать в отпуске, поскольку график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя по статье 123 Трудового кодекса. Если работодатель не хочет, чтобы сотрудник использовал отпуск в этот период, он может лишь попросить его согласия перенести отпуск на другой период. Но если работник против такого переноса, то отпуск должен быть предоставлен», — отметил юрист РИА Новости.

Однако возможны ситуации, когда отпуск запланирован графиком, но работник просит перенести его на другой период. В этом случае, по словам Южалина, все зависит от того, есть ли у сотрудника право использовать отпуск в удобное для него время.

«Если работник не имеет права использовать отпуск в удобное время, то ему нужно согласовать перенос отпуска с работодателем. Если компания не против такого переноса, то отпуск может быть использован в другое время. Но если работодатель против, то сотруднику придется уйти в отпуск в соответствии с графиком отпусков», — добавил он.

Если же работник имеет право использовать отпуск в удобное время, организации придется предоставить его сотруднику в тот период, который он захочет, несмотря на то что в графике указано иное, добавляет он.

Такое право есть, например, у работников, имеющих трех и более детей до 18 лет (до достижения младшим из них 14 лет), граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», работников в возрасте до 18 лет, женщин перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, мужчин в период отпуска их жен по беременности и родам и некоторых других сотрудников. Им работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в удобный период, заключил юрист.