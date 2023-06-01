Общество

Кампус ПсковГУ передают в право собственности в Минпросвещения

Кампус ПсковГУ, в котором расположится Музей «Россия – моя история», передают в право собственности в Минпросвещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ещё два объекта напрямую связаны друг с другом: это студенческий кампус ПсковГУ и музей "Россия - моя история". Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов, и со сменой собственников. Кампус – это тоже своего рода притча во языцех. Почти 45 лет строительства, и как минимум 4 концепции использования. Это казалось невозможным, но на нём даже подрядчик ФСИН обанкротился. И всё же именно нам предстоит "дожать" этот объект уже в самом ближайшем будущем», - сказал глава региона.

Он напомнил, что вместе с владыкой было принято решение, согласованное администрацией президента, с федеральным правительством, о переезде в кампус музея «Россия – моя история».

«Сейчас в процессе передача права собственности в Минпросвещения. После этого будут проведены необходимые дополнительные работы. Средства на это в министерстве зарезервированы. Здание, которое раньше было определено под музей, как я уже говорил, станет Центром для одарённых детей. На данный момент продолжается его перепроектирование и корректировка сметы. В этом году рассчитываем закончить работы по внешнему контуру. В сентябре 2024 года Центр должен принять детей», - заключил он.

Напомним, музей «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, где панорамно изображена история страны со времен ее зарождения до наших дней. В экспозициях будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации.