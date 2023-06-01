Кампус ПсковГУ передают в право собственности в Минпросвещения

Кампус ПсковГУ, в котором расположится Музей «Россия – моя история», передают в право собственности в Минпросвещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что вместе с владыкой было принято решение, согласованное администрацией президента, с федеральным правительством, о переезде в кампус музея «Россия – моя история».
«Сейчас в процессе передача права собственности в Минпросвещения. После этого будут проведены необходимые дополнительные работы. Средства на это в министерстве зарезервированы. Здание, которое раньше было определено под музей, как я уже говорил, станет Центром для одарённых детей. На данный момент продолжается его перепроектирование и корректировка сметы. В этом году рассчитываем закончить работы по внешнему контуру. В сентябре 2024 года Центр должен принять детей», - заключил он.
Напомним, музей «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, где панорамно изображена история страны со времен ее зарождения до наших дней. В экспозициях будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации.