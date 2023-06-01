Общество

Михаил Ведерников поблагодарил митрополита Тихона и Андрея Турчака за поддержку региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в конце отчета о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня выразил слова благодарности первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку и митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону за поддержку, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Отдельные слова благодарности нашим представителям в Федеральном Собрании. Особенно Андрею Анатольевичу Турчаку – он всегда наша надёжная поддержка и опора в Совете Федерации. Спасибо нашему общему духовному наставнику – владыке Тихону, который успевает вести просветительскую деятельность, исполнять гуманитарные миссии и запускать реализацию огромного количества важнейших для региона проектов. И, конечно, глубокая благодарность всем жителям области, которые стали важнейшей созидательной силой всего региона», - сказал Михаил Ведерников.

Также он выразил личную благодарность всей региональной команде за надёжность, профессионализм и неравнодушие: муниципальным командам и их руководителям, руководителям территориальных органов исполнительной власти, депутатам Псковского областного собрания и лично председателю регионального парламента Александру Котову, правоохранительным органам.

«Я работал в разных субъектах. Могу сказать, что межведомственное взаимодействие, особенно в сложных ситуациях, у нас налажено на очень высоком уровне», - подчеркнул губернатор.