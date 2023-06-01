Михаил Ведерников поблагодарил митрополита Тихона и Андрея Турчака за поддержку региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в конце отчета о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня выразил слова благодарности первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку и митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону за поддержку, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также он выразил личную благодарность всей региональной команде за надёжность, профессионализм и неравнодушие: муниципальным командам и их руководителям, руководителям территориальных органов исполнительной власти, депутатам Псковского областного собрания и лично председателю регионального парламента Александру Котову, правоохранительным органам.
«Я работал в разных субъектах. Могу сказать, что межведомственное взаимодействие, особенно в сложных ситуациях, у нас налажено на очень высоком уровне», - подчеркнул губернатор.