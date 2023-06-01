Общество

Более 20 региональных наград учредили в Псковской области с 2018 года

С 2018 года в Псковской области были учреждены 24 региональных награды, в том числе 15 почётных званий. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства области за 2022 года на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня в регионе действует целая система региональных наград, которая учитывает все основные профессии, и помогает в разной степени оценить усилия людей, трудящихся на благо субъекта. С 2018 года в Псковской области были учреждены 24 региональных награды, в том числе 15 почётных званий. И что немаловажно, многие награды сопровождаются и материальным поощрением. Поэтому хочу отдельно поблагодарить депутатов областного собрания, которые активно участвовали в разработке и утверждении соответствующих законопроектов. Эта система будет развиваться и дальше. Совсем недавно утвердили эскизы нагрудных знаков "Заслуженный спасатель" и "Заслуженный пожарный" Псковской области», - сказал губернатор.

Кроме того, в регионе с особым вниманием относятся к прошлому псковской земли. «Популяризуем важнейшие события, по максимуму вовлекаем разные поколения в изучение истории. В этой части за последние годы были утверждены новые региональные памятные даты – День памяти сожженных деревень и День Знамени Победы», - напомнил Михаил Ведерников.

«Два диаметрально противоположных дня, которые относятся к одному периоду – годам, когда Псковская область находилась на грани уничтожения, но затем восстала из пепла руин. Утверждено звание "Края партизанской славы" для муниципальных образований, которые активно и успешно занимаются популяризацией своей истории в годы войны. К званию прилагается ежегодная субсидия из областного бюджета для сохранения наших памятников», - продолжил он.

Многое делается и для сохранения нашего фольклорного наследия. «Книги псковских сказок, исторические мультфильмы, театральные постановки по мотивам наших легенд, – теперь всё это стало народным достоянием. Кстати, в прошлом году при поддержке Россотрудничества наши сказки слушали в Сербии и на Кубе, читали в Прибалтике, в странах СНГ. Кроме того, Россотрудничество выбрало Псков как место реализации программы "Здравствуй, Россия". К нам приезжала молодёжь из Киргизии, Монголии, Египта, Казахстана, Абхазии, Армении, Сербии, Южной Осетии и Республики Беларусь. Псков всех очаровал и покорил. И по предложению Россотрудничества, проект вернётся в наш город снова, в 2024 году», - резюмировал Михаил Ведерников.