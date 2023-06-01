Елена Даньшова - об отчете губернатора: Приятно слышать, что сфера образования самая результативная

Сфера образования - самая результативная. Такое мнение высказала депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки) по итогам отчета губернатора за 2022 год на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также она отметила работу, направленную на решение кадровой проблемы в сфере образования.
«Проведена совместная работа, приняты серьезные меры по поддержке наших студентов-педагогов по целевым направлениям. Опять же запущенна программа "Земский учитель"», – добавила Елена Даньшова.